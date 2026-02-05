Bando Eureca Turismo 2026 34 milioni per rilanciare il settore

Questa mattina si è tenuto un incontro dedicato ai professionisti del turismo, in particolare agli albergatori. L’obiettivo è chiaramente quello di aiutare le strutture a investire per migliorare i servizi e riqualificare le proprie attività. È stato annunciato un bando da 34 milioni di euro, pensato proprio per sostenere il rilancio del settore turistico nel paese.

Oggi, incontro dedicato agli operatori turistici ed in particolare agli albergatori che hanno bisogno di investire per riqualificare le attività. L'appuntamento, dalle 15, nella sala convegni del Museo della Marineria, dove sarà affrontato l'argomento del Bando Eureca Turismo 2026 dell'Emilia Romagna. L'iniziativa, aperta a tutti, sarà l'occasione di un approfondimento sulle modalità di accesso ai contributi, esplorando le diverse possibilità di finanziamento ed orientandosi tra i diversi bandi e strumenti disponibili per il settore turistico. Interverranno l'assessore regionale al turismo Roberta Frisoni (nella foto), Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, Matteo Pivato, vice presidente di Federalberghi Gatteo Mare, Francesco Giunchi di Rigenera Impresa, consulente esperto in finanza agevolata, e Matteo Buda, responsabile sviluppo crediti di RomagnaBanca.

