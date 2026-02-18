Santanchè | 5 milioni per rilanciare il turismo nelle aree colpite dal ciclone Harry

Santanchè annuncia che il governo ha deciso di destinare 5 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry. La cifra servirà a rilanciare il turismo in Sicilia, Calabria e Sardegna, duramente danneggiate dalla tempesta. L’obiettivo è sostenere le attività locali e riparare le strutture danneggiate. La decisione è stata presa durante la riunione del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il pacchetto di aiuti. Nei prossimi giorni, i fondi saranno assegnati alle regioni interessate. La ripresa del settore sarà una priorità.

Stanziamento in Consiglio dei Ministri per sostenere Sicilia, Calabria e Sardegna. Il Ministero del Turismo si prepara a mettere in campo 5 milioni di euro destinati a campagne di promozione straordinaria per i territori danneggiati dal ciclone Harry. Ad annunciarlo è stata la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo a Roma a margine della presentazione dell'indagine dell'Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della divisione Italy for Weddings. La ministra ha spiegato che le risorse saranno rese disponibili nell'ambito del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi sull'immagine turistica delle regioni colpite.