Le due attrici hanno sfoderato tutta la propria dose di glamour fin dalle prime battute di questa tappa messicana, ovvero la conferenza stampa, tenutasi presso la famosa Casa Azul, che ospita il museo di Frida Kahlo. Qui, Andrew Sachs, pardon, Anne Hathaway, ha puntato tutto sull'eleganza sofisticata di Schiaparelli, scegliendo un lungo abito nero con frange e maxi spacco. A impreziosire il tutto, il dettaglio dorato di ispirazione surrealista posto al centro della creazione. Elemento iconico e distintivo della maison. Dal canto suo, Meryl Streep ha giocato con il rosso, confezionando un total look fiammante da capo a piedi in formato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il tour del Diavolo veste Prada 2 parte dal Messico: i primissimi look delle protagoniste (compresa una T-shirt Pantone Ceruleo)

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Chloe Malle e quel maglioncino ceruleo accanto ad Anna Wintour. Ma non è una scena de Il diavolo veste PradaEra il 2006 quando con questa scena il ceruleo diventava un emblema, eppure vent'anni dopo, nel 2026, il colore è più rilevante che mai.

Il Diavolo veste Prada 2: la felpa a tema blu ceruleo di Anne Hathaway che tutti vorranno (FOTO)Anne Hathaway ha dato il via al tour promozionale di Il Diavolo veste Prada 2 con un gesto che ha immediatamente conquistato i fan del film originale.

Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema