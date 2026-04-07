Il tour de Il Diavolo veste Prada 2 continua | tra ruches e frange i look delle protagoniste sfoggiati a Tokyo

Leggi Anne Hathaway che, dopo il mini dress scintillante del primo red carpet, ha tirato fuori dal suo cilindro fashion un abito vaporoso, decisamente scenografico, declinato in un vincente bianco e nero con un immancabile tocco di rosso, vero richiamo all'iconica décolleté simbolo della pellicola. La creazione, un pezzo griffato Valentino Haute Couture della collezione Specula Mundi di Alessandro Michele, si caratterizza per una romantica linea a clessidra, con giochi di ruches a regalare movimento al tutto. Il look è stato poi completato dalle iconiche décolleté della Maison, un paio di Rockstud bianche, e gioielli firmato Bvlgari. Per dare luce al tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

Temi più discussi: Il tour del Diavolo veste Prada 2 parte dal Messico: i primissimi look delle protagoniste (compresa una T-shirt Pantone Ceruleo); Il diavolo veste Prada 2, il tour di Streep e Hathaway e quando esce il film in Italia; Non solo ceruleo: Il Diavolo veste Prada 2 va in tour e i look delle sue protagoniste sono già iconici; Da Città del Messico a Shanghai e Londra, Il diavolo veste Prada 2 inizia il suo tour mondiale.

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Il Diavolo veste Prada 2: il trailer finale sfila sulle note di Lady Gaga mentre inizia il tour mondialeGuarda il nuovo trailer de Il Diavolo veste Prada 2 con la canzone 'Runway' di Lady Gaga. Scopri il cast completo e prenota i biglietti per il 29 aprile. universalmovies.it

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