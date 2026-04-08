Il Teatro Nuovo si rifà il look Oltre 220mila euro dalla Regione

Il Teatro Nuovo di Arcore sta per essere rinnovato grazie a un finanziamento di 224mila euro proveniente dalla Regione. La sala, gestita dalla Parrocchia di Sant’Eustorgio, è molto frequentata e apprezzata dai protagonisti del panorama teatrale locale. I lavori di restauro e miglioramento si concentrano su vari aspetti strutturali e di comfort, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più funzionale e accogliente per il pubblico e gli artisti.

Nuovo look per il Teatro Nuovo di Arcore, la sala di provincia amata dai big. Gestita dalla Parrocchia di Sant’Eustorgio, potrà contare su un finanziamento di 224.634 euro stanziato dalla Regione nell’ambito del piano straordinario dedicato al rilancio delle sale cinematografiche e teatrali. La conferma arriva con la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando per l’adeguamento strutturale e tecnologico degli spazi di spettacolo. Grazie a un incremento delle risorse – passate da 5 a 11 milioni di euro complessivi – il contributo è stato esteso a 74 realtà in tutta la Lombardia. Per Arcore si tratta di uno dei finanziamenti più rilevanti assegnati in provincia, dove sono stati sostenuti dieci progetti per un valore vicino al milione e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Teatro Nuovo si rifà il look. Oltre 220mila euro dalla Regione La Cesalpino si rifà il look. Palestra, spogliatoi, infermeria. Dalla Regione 150mila eurodi Gaia Papi Un investimento per migliorare la qualità degli spazi scolastici e puntare sull’efficienza energetica. Il Malignani si rifà il look, 15 milioni in arrivo dalla RegioneL'intervento punta a un adeguamento antisismico dell'istituto e a una maggiore efficienza energetica. Temi più discussi: Teatro per bambini: 'Poesia ( e l'invisibile)' al Teatro Nuovo; Giulietta cambia ingresso: via dal Teatro Nuovo, tra sicurezza e nuovo percorso; Teatro Nuovo, doppio appuntamento con la nuova drammaturgia tra potere e identità; Un teatro nuovo per il mondo futuro. Il Teatro Nuovo si rifà il look. Oltre 220mila euro dalla RegioneIl Pirellone ha assegnato l’importante contributo alla sala gestita dalla parrocchia di Sant’Eustorgio. Previsti l’ammodernamento tecnologico per garantire proiezioni di qualità, accessibilità e sicur ... ilgiorno.it Martina Franca: oggi incontro con il giornalista e scrittore Francesco Caroli Teatro NuovoA portare i saluti del Teatro Nuovo, sarà la Direttrice Artistica, Rosanna Pantone. Il coordinamento della serata è affidato al giornalista Eugenio Caliandro, responsabile dell’ufficio stampa del ... noinotizie.it Peeping Tom, la compagnia belga di teatro-danza tra le più visionarie sulla scena internazionale, arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 14 e 15 aprile 2026 con la nuova creazione CHRONIQUES. In prima regionale, il progetto esplora la fluidità del temp - facebook.com facebook