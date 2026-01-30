Il Malignani si rifà il look 15 milioni in arrivo dalla Regione

La Regione ha approvato un investimento da 15 milioni di euro per migliorare l’Isis Malignani di Udine. La scuola si rifà il look: si lavora già alla progettazione di interventi antisismici e di efficientamento energetico. I lavori sono stati sbloccati dalla Giunta regionale, che ha dato il via libera alle nuove infrastrutture per rendere l’edificio più sicuro e sostenibile.

L'intervento punta a un adeguamento antisismico dell'istituto e a una maggiore efficienza energetica. Amirante: “Sono edifici vecchi e inadeguati” La Giunta regionale ha dato il via libera per la progettazione e la realizzazione di un importante intervento di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico di una parte dell'Isis Malignani di Udine. “Con questo progetto — hanno dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante e l'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen — proseguiamo con determinazione nel percorso di riqualificazione delle scuole regionali, mettendo a disposizione della comunità edifici sempre più sicuri, ospitali ed efficienti, in grado di rispondere nel mondo migliore sia alle esigenze della didattica moderna sia agli obiettivi di sostenibilità ambientale”.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

