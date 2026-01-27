Primo appuntamento del ciclo dedicato a Beethoven al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo

Questo evento musicale presso il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta il ciclo dedicato a Beethoven, con il concerto-aperitivo “Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte1”. L’appuntamento offre un’occasione per ascoltare le sonate del compositore in un contesto intimo e raffinato, con interpreti di talento come Pier Domenico Sommati e Guido Bottaro. Un momento di cultura e musica da non perdere nella città di Rapallo.

Domenica 1° febbraio al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo va in scena il concerto-aperitivo "Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte1" con Pier Domenico Sommati e Guido Bottaro. Primo appuntamento del ciclo integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven con le sonate dell'op. 12: n. 1 in re maggiore, n. 2 in la maggiore e n. 3 in mi bemolle maggiore. Un percorso che attraversa l'intera evoluzione del linguaggio beethoveniano, dal classicismo alle forme più mature, in cui violino e pianoforte dialogano come pari protagonisti.

