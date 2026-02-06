Ciclo di incontri a Modena dedicato poesie dell’Emilia Romagna il primo appuntamento con Marco Fregni

Mercoledì 19 febbraio alle 18.30, alla Libreria Ubik di Modena, parte il ciclo di incontri dedicato alla poesia dell’Emilia Romagna. Il primo appuntamento vede protagonista Marco Fregni, che leggerà e parlerà dei poeti della regione. La rassegna, intitolata “Attraversare la poesia”, prevede quattro incontri in totale e si concentra sulla poesia contemporanea come momento di ascolto e confronto diretto.

