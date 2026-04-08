Il sindaco Masci e la forza del terzo mandato | La città ha scelto la continuità del coraggio

Il sindaco di Pescara ha commentato i risultati delle ultime elezioni comunali, affermando di sentire il peso della fiducia ricevuta e di essere consapevole delle responsabilità che ne derivano. Ha sottolineato che la città non ha paura e che i cittadini hanno preferito continuare sulla strada della continuità e del coraggio, rispetto a un possibile immobilismo. La vittoria del terzo mandato rappresenta, secondo lui, un segnale di questa scelta.

“Sento sulle spalle il peso della fiducia” e “il carico di responsabilità lo avverto fino in fondo”, ma “Pescara non ha paura” e i cittadini hanno scelto “la continuità del coraggio rispetto alla staticità della paura”. “Oggi firmiamo un patto d’onore tra generazioni: lo facciamo per i nostri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Per i primi exit poll di Noto sondaggi Carlo Masci andrebbe dritto verso il terzo mandatoDue le proiezioni fino ad ora rese nota e la seconda parla del candidato del centrodestra tra il 51% e il 55%.

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PORTO PESCARA: MASCI CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL TAVOLO DI CRISI https://www.abruzzoweb.it/porto-pescara-masci-chiede-lattivazione-del-tavolo-di-crisi/ - facebook.com facebook