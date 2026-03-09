Per i primi exit poll di Noto sondaggi Carlo Masci andrebbe dritto verso il terzo mandato

Secondo i primi exit poll di Noto sondaggi, Carlo Masci si avvia verso il terzo mandato con una percentuale tra il 51% e il 55%, mentre il suo sfidante, Carlo Costantini, si attesta tra il 35,5% e il 39,5%. Le elezioni amministrative parziali di Pescara si sono concluse con un'affluenza alle urne del 55,94%.

Due le proiezioni fino ad ora rese nota e la seconda parla del candidato del centrodestra tra il 51% e il 55%. Attesa per i dati reali che arriveranno solo con lo spoglio appena iniziato Carlo Masci tra il 51% e il 55% e lo sfidante Carlo Costantini tra il 35,5% e il 39,5%. Questo quello che dice il primo exit poll sulle elezioni amministrative parziali di Pescara che hanno chiuso con un'affluenza alle urne del 55,94%. Una proiezione elaborata da Noto sondaggi per il gruppo IlCentroRete8 che vede gli altri due sfidanti, il civico Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli (Stati Uniti d'Europa) rispettivamente tra l'7,5% e il 9,5% e tra lo 0% e il 2%. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

