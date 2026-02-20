Il postino suona sempre due volte | al Rouge et Noir il film cult con Jack Nicholson e Jessica Lange

Il film “Il postino suona sempre due volte” di James Cain ha causato grande interesse al Rouge et Noir, dove verrà proiettato come cult del cinema noir. Questo classico con Jack Nicholson e Jessica Lange ha influenzato molte produzioni, tra cui “Ossessione” di Visconti. La pellicola, basata su un romanzo di Cain, racconta una storia di passioni e tradimenti ambientata negli Stati Uniti degli anni Quaranta. La rassegna prevede la visione di questa pellicola, che ha segnato una svolta nel genere. La proiezione si terrà questa sera alle 21.

Un classico del noir per un cult del cinema: “Il postino suona sempre due volte” di James Cain, uno degli scrittori più amati da Hollywood e da autori come Pavese e Camus, ha ispirato numerose trascrizioni cinematografiche, tra cui, in Italia, il capolavoro di Visconti “Ossessione”. Al Supercineclub del Rouge et Noir, lunedì 23 febbraio, vedremo l’ultimo remake americano (man Always Rings Twice, 1981), firmato da Bob Rafelson con l’interpretazione di Jack Nicholson e Jessica Lange, forse il film più fedele al romanzo di Cain e alle sue atmosfere intrise di una passione irrefrenabile e funesta. Un vagabondo (Nicholson) irrompe nella vita di una coppia californiana che gestisce una stazione di servizio: diventa amante di lei (Jessica Lange, mai così conturbante) e con lei progetta l’eliminazione del marito.🔗 Leggi su Palermotoday.it

