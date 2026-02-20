Il postino suona sempre due volte | al Rouge et Noir il film cult con Jack Nicholson e Jessica Lange
Il film “Il postino suona sempre due volte” di James Cain ha causato grande interesse al Rouge et Noir, dove verrà proiettato come cult del cinema noir. Questo classico con Jack Nicholson e Jessica Lange ha influenzato molte produzioni, tra cui “Ossessione” di Visconti. La pellicola, basata su un romanzo di Cain, racconta una storia di passioni e tradimenti ambientata negli Stati Uniti degli anni Quaranta. La rassegna prevede la visione di questa pellicola, che ha segnato una svolta nel genere. La proiezione si terrà questa sera alle 21.
Un classico del noir per un cult del cinema: “Il postino suona sempre due volte” di James Cain, uno degli scrittori più amati da Hollywood e da autori come Pavese e Camus, ha ispirato numerose trascrizioni cinematografiche, tra cui, in Italia, il capolavoro di Visconti “Ossessione”. Al Supercineclub del Rouge et Noir, lunedì 23 febbraio, vedremo l’ultimo remake americano (man Always Rings Twice, 1981), firmato da Bob Rafelson con l’interpretazione di Jack Nicholson e Jessica Lange, forse il film più fedele al romanzo di Cain e alle sue atmosfere intrise di una passione irrefrenabile e funesta. Un vagabondo (Nicholson) irrompe nella vita di una coppia californiana che gestisce una stazione di servizio: diventa amante di lei (Jessica Lange, mai così conturbante) e con lei progetta l’eliminazione del marito.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: “Old Boy”: la versione restaurata del film cult di Park Chan-wook al Rouge et Noir
Leggi anche: Palermo, il “Rocky Horror Show” rivive al Rouge et Noir: appuntamento interattivo e cult il 17 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Eros e destino: Il postino suona sempre due volte al Supercineclub; Arrivederci Leonardo, l'Autoritratto rimane ancora chiuso nel caveau dei Musei Reali: Deve riposare; Morto il doppiatore Pino Colizzi, la sua voce per Robert De Niro nel ‘Padrino’ e Michael Douglas in ‘Wall Street’; Morto il doppiatore Pino Colizzi la sua voce per Robert De Niro nel ‘Padrino’ e Michael Douglas in ‘Wall Street’.
Postal III: il postino suona sempre tre volteIl postino più pazzo del mondo dei videogiochi si rifarà presto vivo: Running with Scissors ha annunciato che Postal III per Xbox 360, PC e Mac arriverà nel 2008. A dire il vero l'annuncio era già ... tomshw.it
La casa dove il postinonon suona maiNon è stato proprio un thriller, come quello in cui Jack Nicholson trovava pure il tempo di sedurre Jessica Lange (Il postino suona sempre due volte, appunto). E però il signor Romaldo Parodi, ex ... ilsecoloxix.it
È morto a 88 anni Pino Colizzi. Attore, famoso doppiatore, Colizzi ha dato la voce tra gli altri a Michael Douglas, Jack Nicholson, Richard Dreyfuss, Omar Sharif, Christopher Reeve in Superman, Martin Sheen e Robert De Niro nel 'Padrino – Parte II'. x.com
Ha dato la voce ad attori come Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss e Omar Shari. Tra i doppiaggi più celebri quello di Robert Powell nel Gesù di Nazareth di Zeffirelli, ma ce ne sono anche molti, molti altri. - facebook.com facebook