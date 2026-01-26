Stop a Falsissimo Fabrizio Corona | Giudice ha scelto di stare dalla parte del potere molto strambo faceva il bullo vergognatevi io non mi fermo - VIDEO

Fabrizio Corona commenta le recenti decisioni giudiziarie, criticando quanto accaduto e mettendo in discussione lo stato di diritto. Nel suo intervento, evidenzia preoccupazioni sulla tutela della democrazia e invita a riflettere sui principi fondamentali del sistema giuridico. Le sue dichiarazioni suscitano attenzione su temi di giustizia, libertà e ruolo delle istituzioni nel contesto attuale.

Corona: "Credo che quanto accaduto oggi debba preoccupare tutti voi, giornalisti e cittadini, perché se dovesse passare questo principio (contro il quale presenteremo immediatamente ricorso in appello), significherebbe che questo Paese non è più una DEMOCRAZIA, ma sta diventando una DITTATURA". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Fabrizio Corona commenta il provvedimento giudiziario che lo obbliga a rimuovere le puntate di Falsissimo e a evitare riferimenti a Alfonso Signorini, accusando il sistema Mediaset di favorire il potere.

Dopo la decisione del Tribunale di Milano di bloccare i video di “Falsissimo” sul caso Signorini, Fabrizio Corona ha commentato: «Hanno scelto di stare dalla parte del potere».

