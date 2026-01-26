Fabrizio Corona reagisce dopo la decisione del Tribunale | Il giudice mi censura ma io non mi fermo

Fabrizio Corona ha commentato tramite il suo canale Telegram la recente decisione del Tribunale di Milano, che gli ha imposto di rimuovere alcune puntate di Falsissimo e di astenersi dal pubblicare contenuti su Signorini. Corona ha dichiarato di non fermarsi di fronte a questa censura, mantenendo la sua posizione nonostante il provvedimento giudiziario. La vicenda riguarda le restrizioni imposte in relazione ai contenuti pubblicati dal noto ex paparazzo.

Fabrizio Corona  affida al suo canale Telegram la reazione al provvedimento emesso nelle ultime ore dal Tribunale civile di Milano, che gli ha imposto la rimozione delle puntate di  Falsissimo  dedicate al caso  Signorini  e il divieto di pubblicare nuovi contenuti riferibili al giornalista. Per il giudice, come si legge nel provvedimento, “i fatti raccontati dal Corona nei controversi video non possono (.) considerarsi oggettivamente veritieri”, dato che anche lui  “evidenzia che essi ancora necessitano di verifiche”. Corona “non ha raggiunto la prova che i materiali in suo possesso contengano la prova di eventuali comportamenti illeciti” di Signorini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

