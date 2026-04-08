In Puglia, alcuni lavoratori ricevono buste paga di circa 700 euro, un importo che, rispetto alle esigenze di vita, viene considerato insufficiente. La questione riguarda le modalità di calcolo e l’applicazione del salario minimo, che influenzano direttamente le retribuzioni percepite. Sono stati segnalati casi in cui le retribuzioni risultano basse rispetto ai costi quotidiani, creando difficoltà per le famiglie coinvolte.

Chi di “salario minimo ferisce” lascia i lavoratori con buste paga da fame. Succede in Puglia, grazie al pasticciaccio della coppia “Emiliano-Decaro: il primo ha ideato l’introduzione del cosiddetto «pavimento salariale» per gli appalti pubblici, il secondo ha emanando un bando di gara che fissa a 9 euro la paga oraria minima, lasciando invariate le risorse. Esito: riduzione dei servizi e di conseguenza delle prestazioni di lavoro e del monte ore degli addetti. Un caso che inizia nel 2024. A raccontare il caso, diventato quasi paradossale, è il quotidiano “La Verità” che parte dalle origini, ovvero dal 2024, quanto tutto è iniziato. Quando... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il salario minimo costa caro ai lavoratori pugliesi: buste paga da 700 euro

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Temi più discussi: Decreto Lavoro, salari in linea con i contratti più utilizzati; Censura, demonizzazione, espulsione: l'ultima deriva del relativismo etico per silenziare le voci dissonanti; Salari da fame di fronte a prezzi impossibili: una cubana espone l'economia quotidiana a Cuba; La vittoria del No è la premessa per il peggioramento del rapporto tra giustizia e politica. E la reazione dell'Anm lo dimostra.

Salario minimo, in Lussemburgo 2.704 euro al mese (e in Germania 2.161 euro). E in Italia non c’èIl salario minimo è presente in quasi tutti i Paesi europei, ad eccezione dell’Italia, della Danimarca, dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, ma con valori e applicazioni molto differenti. La ... corriere.it

Salario minimo, ecco il confronto tra Italia, Francia, Germania, Romania, Spagna e SveziaLa contrattazione collettiva garantisce benefici paragonabili a quelli che garantirebbe l’introduzione del salario minimo. È un po’ questo il messaggio che viene fuori tra le righe ... ilsole24ore.com

Salario minimo, nuovo tentativo. Alla Camera la ‘nuova’ proposta x.com

La tentazione di Meloni per il Primo maggio: attuare la delega per una retribuzione equa e aggirare la proposta del salario minimo. Ma rischia lo scontro con le parti sociali - facebook.com facebook