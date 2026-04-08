Una cagnolina di razza Golden Retriever ha catturato l’attenzione sui social media grazie a una routine quotidiana che la vede condividere il momento del riposo con un peluche. La proprietaria si mostra affezionata al rituale, che si ripete regolarmente e ha attirato numerosi commenti di apprezzamento da parte degli utenti online. La scena, semplice ma tenera, ha suscitato interesse tra gli appassionati di animali e di contenuti autentici.

Nova, una Golden Retriever, ha conquistato il web trasformando l’ora del sonno in un appuntamento fisso e affettuoso con la sua proprietaria. Il rituale domestico, documentato in un video condiviso dall’account @novagoldenbaby, mostra il legame profondo tra l’animale e la donna attraverso un’attesa paziente e l’uso di un giocattolo speciale. La scena si apre con la cagnolina che staziona immobile sui gradini della scala, attendendo che la mamma compaia per dare inizio alla sequenza serale. In bocca tiene stretto un peluche a forma di coniglio, elemento centrale di questa coreografia notturna. L’alfabeto emotivo tra Nova e la sua proprietaria. Il momento della verità arriva quando la donna interroga l’animale sul giocattolo, chiedendole se sia il nuovo regalo ricevuto da Coco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il rituale magico di Nova: un peluche e un amore che incanta il web

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