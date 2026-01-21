Il rituale della morte rituale nei ricordi d’infanzia

La recente perdita familiare mi ha fatto rivivere il ricordo dei funerali al sud, momenti centrali delle tradizioni popolari. Questi rituali, spesso cerimoniali e solenni, rappresentano un passaggio importante nel ciclo della vita e della memoria. In questo articolo esplorerò come tali usanze influenzino i ricordi d’infanzia e il senso di comunità, riflettendo sulla loro rilevanza culturale e storica.

La morte di un congiunto che ha colpito la mia famiglia negli ultimi giorni, mi ha riportato alla mente come il funerale al sud sia stato, nel passato, uno dei momenti rituali più alti della tradizione popolare, un momento cerimoniale di alto significato, che muoveva da liturgie sacre e profane che si combinavano insieme con usi e costumi antichissimi, riti di passaggio, tradizioni, credenze fino a costruire un momento simbolico di elaborazione del lutto che coinvolgeva non solo il singolo, la famiglia, ma l’intera comunità.Un crescendo di rituali che partiva dall’annuncio, che passava da persona a persona, dalla casa al vicinato, alla strada, alla piazza, al paese. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

