Golden Retriever di 8 settimane | il cucciolo cinefilo che incanta il web

Un cucciolo di Golden Retriever di appena otto settimane sta attirando l'attenzione online grazie a una particolarità: sembra appassionato di cinema. Il suo nome è Sunset, e sui social sta facendo il giro di foto e video in cui si mostra seduto pacatamente davanti alla televisione o allo schermo, come se fosse un vero spettatore. La sua presenza ha già suscitato numerosi commenti tra gli appassionati di animali e non solo.

Sunset, un cucciolo di Golden Retriever di 8 settimane, sta conquistando il web grazie alla sua insolita passione per il cinema, mostrandosi come lo spettatore più educato della casa. L’attenzione del piccolo protagonista è catturata da un film d’animazione che trascorre sul televisore. Mentre l’azione si svolge sullo schermo, Sunset rimane immobile sul divano, seguendo ogni scena con gli occhi sgranati e la testa alta. Il video, condiviso tramite il profilo @thegoldensunset, mostra il cucciolo completamente immerso nella storia. In un momento di particolare relax, Sunset appoggia il muso assonnato contro il mobile, senza però distogliere lo sguardo dal display, quasi fosse un minuscolo critico cinematografico in analisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golden Retriever di 8 settimane: il cucciolo cinefilo che incanta il web Leggi anche: Ha una malformazione e non è vendibile: cucciolo di Golden retriever scartato dall’allevamento. Il rifugio che lo ha accolto: “Non è stato trattato da essere vivente” Lenzuola e relax: il video della Golden Retriever che non si spostaDaisy, una Golden Retriever, è diventata la protagonista di un video virale in cui ignora deliberatamente ogni tentativo della proprietaria di... Temi più discussi: La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti; Dalla parte degli animali: Le domande dei bambini Video; Golden Retriever protagonisti per un giorno a Cannuzzo di Cervia; Le 10 razze più diffuse di cani in Italia. Golden Retriever, gli incroci di una delle razze più amateIl Golden Retriever è un cane di taglia media originario della Gran Bretagna ma ormai ampiamente diffuso in Europa e negli Stati Uniti. Il motivo per cui è una delle razze più amate in assoluto è ... agrigentonotizie.it Golden retriever insegue la camera di Google Maps comparendo in oltre 1000 scatti di street viewStraordinari cani bagnino. A Forte dei Marmi, Lucca, l'intervento di due Golden Retriever ha portato in salvo 5 ragazzi che non riuscivano più a tornare... Due futuri genitori hanno deciso di fare ... greenme.it Hampton la nostra golden retriever e la sorpresa di Pasqua #dog #dogoftheday #doglover #methemiddleone #hamptonthegolden facebook