Cosa: Il grande ritorno dell’acclamato musical C’era una volta. Scugnizzi, un’opera poetica e socialmente impegnata scritta e diretta da Claudio Mattone.. Dove e Quando: Al celebre Teatro Sistina di Roma, a partire dal 18 novembre 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza teatrale carica di emozioni, affrontando l’eterno conflitto tra bene e male attraverso l’energia, il talento e i sogni di una nuova generazione di giovani interpreti.. Il palcoscenico si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più intensi e amati dal pubblico italiano. La nuova stagione teatrale capitolina si arricchisce di un evento imperdibile che promette di emozionare e far riflettere: il ritorno del celebre musical C’era una volta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Ritorno di Scugnizzi al Teatro Sistina

Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical: al Teatro Sistina il coraggio di esistere oltre il pregiudizioIl 20 febbraio 2026, al Teatro Sistina, è andata in scena una prima teatrale degna di nota.

Al Teatro Sistina Vanessa Incontrada in “Ti sposo ma non troppo”Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

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Il ritorno di 'Scugnizzi'Dal 10 aprile all'Augusteo di Napoli la quarta edizione del musical di Claudio Mattone che ha avuto oltre 600 repliche e ha formato talenti ... rainews.it

Claudio Mattone: Così riporto in scena Scugnizzi dopo 25 anniIn scena dal 10 aprile all’Augusteo di Napoli, lo stesso teatro dove lo spettacolo nacque nel 2002. Per me questo show è una necessità spirituale. Vorrei ... napoli.repubblica.it

APERTE NUOVE DATE! C’ERA UNA VOLTA… SCUGNIZZI Dal 10 aprile ore 21, il ritorno di uno dei musical più amati dal pubblico italiano. C'era una volta Scugnizzi - Il Musical torna in scena con una nuova generazione di interpreti, pronta a raccogliere un’e - facebook.com facebook