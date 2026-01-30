Al Teatro Sistina Vanessa Incontrada in Ti sposo ma non troppo

A Roma, il Teatro Sistina apre le porte a una nuova commedia. Dal 4 al 15 febbraio, Vanessa Incontrada salirà sul palco in “Ti sposo ma non troppo”, scritto e diretto da Gabriele Pignotta. Lo spettacolo promette di far ridere e far innamorare il pubblico, con una storia leggera e divertente.

Roma, 30 gen. (askanews) – Siete pronti ad innamorarvi di nuovo? Dal prossimo mercoledì 4 a domenica 15 febbraio al Teatro Sistina a Roma va in scena lo spettacolo “Ti sposo ma non troppo”, la nuova commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta che lo vede protagonista insieme a Vanessa Incontrada. Dopo il successo di “Scusa sono in riunione. ti posso richiamare?”, ArtistiAssociati presenta un nuovo, spettacolo che ridefinisce il concetto di commedia romantica. “Ti sposo ma non troppo” non è solo una storia d’amore: è uno specchio che illumina le relazioni contemporanee. I protagonisti sono quattro individui che, superati i 40 anni, si trovano a navigare in acque sentimentali inquiete, in un’epoca in cui nulla è più garantito.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Al Teatro Diana, Gabriele Pignotta e Vanessa Incontrada portano in scena “Ti sposo, ma non troppo”, una commedia brillante che conquista il pubblico con la loro grande sintonia.

