Il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz si avvicina alle coste di Malta Se esplodesse sarebbe una catastrofe
Il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz si sta avvicinando alle coste di Malta dopo essere rimasta alla deriva per diversi giorni. La nave, colpita il 4 marzo, probabilmente da droni navali ucraini, rappresenta un potenziale rischio di esplosione. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando le possibili conseguenze di un eventuale incidente.
La nave metaniera russa Arctic Metagaz, colpita lo scorso 4 marzo probabilmente da droni navali ucraini al largo della costa di Malta, è alla deriva da giorni. Il relitto si sta avvicinando, spinto dai venti, verso la costa maltese e se dovesse esplodere, spiegano le autorità locali, causerebbe danni catastrofici. Il governo maltese ha attivato un piano di emergenza per prevenire una “ catastrofe a terra “. La nave è attualmente a 50 miglia nautiche ( meno di 100 chilometri ) a sudovest di Malta. I venti la stanno spingendo al momento in direzione della costa occidentale di Gozo. “Tutto dipende dalla direzione del vento, ma se continua così potrebbe arrivare tra domenica notte e lunedì mattina” ha riferito una fonte al Times of Malta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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