Il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz si sta avvicinando alle coste di Malta dopo essere rimasta alla deriva per diversi giorni. La nave, colpita il 4 marzo, probabilmente da droni navali ucraini, rappresenta un potenziale rischio di esplosione. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando le possibili conseguenze di un eventuale incidente.

La nave metaniera russa Arctic Metagaz, colpita lo scorso 4 marzo probabilmente da droni navali ucraini al largo della costa di Malta, è alla deriva da giorni. Il relitto si sta avvicinando, spinto dai venti, verso la costa maltese e se dovesse esplodere, spiegano le autorità locali, causerebbe danni catastrofici. Il governo maltese ha attivato un piano di emergenza per prevenire una “ catastrofe a terra “. La nave è attualmente a 50 miglia nautiche ( meno di 100 chilometri ) a sudovest di Malta. I venti la stanno spingendo al momento in direzione della costa occidentale di Gozo. “Tutto dipende dalla direzione del vento, ma se continua così potrebbe arrivare tra domenica notte e lunedì mattina” ha riferito una fonte al Times of Malta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz si avvicina alle coste di Malta. “Se esplodesse sarebbe una catastrofe”

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