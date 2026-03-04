Nave russa distrutta l' attacco alla Arctic Metagaz nel Mar Mediterraneo | tensione alle stelle

Una nave russa, la Arctic Metagaz, è stata colpita nel Mar Mediterraneo vicino alle acque di Malta. Il ministero dei Trasporti della Russia ha confermato l’attacco, che ha causato danni alla nave gasiera. Non sono stati divulgati dettagli sulle possibili responsabilità o sulle conseguenze immediate dell’incidente. La situazione ha generato un aumento delle tensioni nella regione.

Nave russa sotto attacco. Il ministero dei Trasporti della Federazione Russa ha affermato che una nave gasiera, la " Arctic Metagaz ", è stata attaccata nel Mar Mediterraneo, vicino alle acque territoriali di Malta. Ne danno notizia le agenzie russe Interfax e Tass. "Il 3 marzo, in prossimità delle acque territoriali della Repubblica di Malta, Stato membro dell'Unione europea, è stato compiuto un attacco contro una nave russa, la metaniera Arktik Metagaz. La nave cisterna, con un carico documentato secondo tutte le norme internazionali, era partita dal porto di Murmansk. L'attacco è stato sferrato dalle coste della Libia utilizzando droni navali ucraini.