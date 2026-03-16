Una petroliera pachistana, l’Aframax Karachi, ha attraversato lo Stretto di Hormuz senza incidenti. È la prima nave non iraniana a farlo di recente, e ha trasmesso il suo segnale AIS, confermando il passaggio. Questa operazione rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni nella zona, attirando l’attenzione sulla dinamica tra Teheran e le altre parti coinvolte.

Roma, 16 marzo 2026 – Qualcosa si muove a Hormuz. La nave pachistana Aframax Karachi ha attraversato ieri indenne lo Stretto e sarebbe la prima cargo non iraniana che riesce a chiudere il tragitto nell’ultimo concitato periodo alla luce del sole, ovvero trasmettendo il suo segnale AIS. Lo ha riferito il sistema di monitoraggio Marine Traffic: la petroliera ha effettuato il passaggio con il trasponder automatico attivato (ovvero il sistema di localizzazione). È senza dubbio un segnale di Teheran: alcune spedizioni selezionate potrebbero beneficiare di un passaggio sicuro “negoziato” con i Pasdaran. Fra le ipotesi che circolano, allo studio in ambito europeo, quella che vorrebbe l’ India nel ruolo di mediatrice per consentire la libertà (condizionata, si intende) di navigazione ad Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un lasciapassare per Hormuz: “Una petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto”. È il segnale di Teheran che inguaia Trump

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