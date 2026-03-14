Conselice il successo di CivicOff Falconi Mazzotti | Pensiamo alla prossima stagione

La stagione teatrale CivicOff a Conselice si è appena conclusa con risultati positivi. La manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ha attirato un pubblico numeroso e ha visto diverse rappresentazioni portate in scena. Alla fine della rassegna, i organizzatori hanno già in programma la prossima stagione, con l’obiettivo di continuare l’esperienza.

La stagione teatrale ’CivicOff’ a Conselice che si è appena conclusa, supportata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è stata un successo. "Desidero innanzitutto ringraziare la Fondazione cassa di Risparmio di Ravenna per il sostegno che ha dimostrato verso le nostre attività. Il suo supporto è fondamentale perché investire nella cultura significa investire nel territorio, creare opportunità per i giovani, rafforzare la comunità e generare valore sociale oltre che culturale": queste le parole del direttore artistico Matteo Penazzi. "Siamo particolarmente soddisfatti del pieno successo della stagione teatrale di Conselice – ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conselice, il successo di CivicOff. Falconi Mazzotti: "Pensiamo alla prossima stagione" Articoli correlati Avellino - Padova, Ballardini: "Meritavamo di vincere, ma pensiamo già alla prossima"L'allenatore dell'Avellino analizza il successo per 1-0 sul Padova, firmato da Russo al 92'. Leggi anche: Brignone "Ho dolore alla gamba, difficile parlare ora della prossima stagione"