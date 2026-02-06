Real Madrid attaccato da Sport che bordata! Il Barcellona vince con meriti propri loro da anni con rigori a favori e designazioni arbitrali sospette…

Il quotidiano Sport ha lanciato un attacco diretto al Real Madrid, criticando duramente il comportamento degli arbitri e il modo in cui il Barcellona vince le partite. Nel suo articolo, Sport sostiene che il Barcellona si merita i risultati che ottiene, mentre il Real Madrid si trova spesso penalizzato da decisioni arbitrali discutibili e rigori favorevoli ai blaugrana. La polemica si accende in un momento di grande tensione tra le due squadre, con i tifosi che seguono da vicino ogni sviluppo.

