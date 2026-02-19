La Juve lo prende dal Real Madrid a zero | che regalo per Spalletti | CM

La Juventus ha acquistato un giocatore dal Real Madrid senza pagare nulla, una mossa che sorprende molti. La firma è stata ufficializzata questa mattina, portando un nuovo talento in rosa. Il trasferimento si è concretizzato grazie a un accordo tra i due club, lasciando i tifosi entusiasti. Il calciatore, già famoso per le sue abilità, si unisce ai bianconeri proprio mentre si preparano alle sfide del prossimo campionato. La sua presenza potrebbe cambiare le carte in tavola per la squadra di Spalletti. La stampa segue con attenzione questa operazione.

Iniziano le grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime. L’ennesimo infortunio occorso a Bremer nel match di Champions League contro il Galatasaray ha evidenziato, ancora una volta, la necessità da parte della Juve di prendere un altro difensore, di sicuro affidamento e di grande esperienza internazionale. Un centrale come Antonio Rüdiger che insieme a Luciano Spalletti ha già vissuto una super esperienza dal 2015 al 2017 alla Roma. Rudiger occasione a zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spalletti farebbe carte false pur di riabbracciare il 32enne tedesco, il cui contratto con il Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

