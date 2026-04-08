Il Rally di Croazia potrebbe iniziare a indirizzare la stagione

Dopo circa un mese di pausa, il Mondiale Rally 2026 riprende con il Rally di Croazia, quarto appuntamento della stagione. La competizione, che ha già visto le prime tappe a Monte Carlo, Svezia e Kenya, si prepara a offrire un nuovo capitolo di gare appassionanti. La gara in Croazia rappresenta un momento importante per il campionato, che si preannuncia molto equilibrato e ricco di sfide.

Dopo circa un mese di pausa torna finalmente in scena il Mondiale Rally 2026. La stagione del campionato WRC dopo l’esordio di Monte Carlo e le tappe di Svezia e Kenya, si prepara per il Rally di Croazia, quarto appuntamento di una stagione che si annuncia quanto mai intensa e equilibrata. Sulle strade attorno a Zaule di Liburnia andrà in scena un rally di capitale importanza che, da un lato ci dovrà chiarire i dubbi sui reali valori in campo, dall’altro potrebbe iniziare a dipanare in maniera più chiara la situazione a livello di classifica generale. Al momento, infatti, comanda il britannico Elfyn Evans con 66 punti contro i 58 dello svedese Oliver Solberg ed i 55 di Takamoto Katsuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Rally di Croazia potrebbe iniziare a indirizzare la stagione WRC 2026: il Rally di Croazia in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TVIl 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in... Leggi anche: Atalanta, sarà un mese di fuoco: 8 partite in meno di 30 giorni per indirizzare la stagione WRC Croatia Rally 9 - 12 April 2026 Temi più discussi: Rally di Croazia al via; Lancia Corse al Rally di Croazia a caccia di conferme nel Mondiale Rally WRC; WRC | Hyundai al Rally di Croazia con il volto di Breen sulla i20 nella livrea tributo a Craig; Rally Croazia 2026, spunta l’incognita neve: gli organizzatori aprono alle gomme invernali. Il Rally di Croazia potrebbe iniziare a indirizzare la stagioneDopo circa un mese di pausa torna finalmente in scena il Mondiale Rally 2026. La stagione del campionato WRC dopo l'esordio di Monte Carlo e le tappe di ... oasport.it Junior WRC: dalle nevi svedesi alle insidie della Croazia. Chi fermerà Calle Carlberg?Dopo il lungo letargo seguito all'apertura stagionale, i motori del FIA Junior WRC tornano a ruggire. Archiviate le spettacolari ma ... rallyssimo.it BAR O'CLOCK Ecco gli orari per questo weekend : Rally di Croazia (WRC) I programmi TV definitivi saranno pubblicati stasera. Kevin Rossi, Content Creator - facebook.com facebook Rally Croazia, assetto da asfalto per il quarto round del mondiale. In programma dal 9 al 12 aprile con circa 300 chilometri di prove speciali #ANSAmotori #ANSA x.com