L’Atalanta si prepara a un mese di fuoco: otto partite in meno di trenta giorni tra campionato, coppa e Europa. Un calendario fitto che potrebbe cambiare volto alla stagione nerazzurra, con ogni gara che conta e nessuno spazio per errori. La squadra di Gasperini dovrà affrontare un ritmo intensissimo, e ogni risultato potrebbe essere decisivo per il futuro.

Otto partite, tre competizioni, trenta giorni. Quello di febbraio (con un pizzico di marzo) sarà un mese a dir poco interlocutorio per l’ Atalanta, che si affaccia alla nuova pagina del calendario con un programma che potrebbe davvero definire il suo 202526 in un senso o nell’altro. Quasi decisivo, come fu già l’anno scorso, quando però non andò benissimo. Il mese inizia con la sfida di Como, programmata domenica 1 febbraio alle 15 al Sinigaglia, dove i padroni di casa si sono piegati solo davanti al Milan. Per il resto, 6 vittorie e 4 pareggi, con la seconda miglior difesa interna (7 gol incassati) dopo quella della Roma (6) e un ultimo risultato che è un 6-0 contro il Torino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Calendario

L'incontro tra Inter e Napoli, previsto dopo il confronto al Maradona, rappresenta un momento importante nella stagione delle due squadre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Atalanta Calendario

Argomenti discussi: Atalanta, sarà un mese di fuoco: 8 partite in meno di 30 giorni per indirizzare la stagione; Chi sarà il POTM Lete di Gennaio?; Atalanta-Athletic, probabili: Zalewski titolare, Lookman in panchina; Atalanta è il momento della partitona. Ottavi di Champions, un obiettivo da centrare anche per i conti.

Atalanta, sarà un mese di fuoco: 8 partite in meno di 30 giorni per indirizzare la stagioneIn campionato Como, Lazio e Napoli, la Juve in Coppa Italia e la doppia sfida con il Dortmund: per la Dea un mese interlocutorio ... bergamonews.it

Un mese di fuoco per l'Atalanta: 3 scontri diretti e la Champions, la Dea non può sbagliareSarà un mese di fuoco quello che inizia oggi per l'Atalanta, che dovrà giocare 8 partite e avrà diversi scontri diretti. La. tuttomercatoweb.com

Sarà il Borussia Dortmund la rivale dell'Atalanta ai play-off di Champions. Ecco tutti gli accoppiamenti - facebook.com facebook

Champions League, St. Gilloise-Atalanta 1-0: Palladino ko, ora sarà playoff #champions #atalanta #union #pagelle #tabellino x.com