Lugo la sindaca a Salotto Blu | Fenomeni alluvionali eccezionali ma il sistema di allerta funziona

La sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha spiegato che le recenti alluvioni sono state eccezionali, ma il sistema di allerta ha retto. Durante un'intervista a VideoRegione con Mario Russomanno, Zannoni ha confermato che le allerte sono state attivate tempestivamente e hanno permesso di gestire meglio la situazione. La prima cittadina si è detta soddisfatta di come il sistema abbia funzionato, anche di fronte a eventi così estremi.

Elena Zannoni, prima cittadina lughese e presidente della Unione dei Comuni della Bassa Romagna, conversando a VideoRegione con Mario Russomanno si è espressa su di diversi temi di attualità. I disastri creati dalle esondazioni dei fiumi? "Siamo di fronte a epocali cambiamenti climatici Il rischio zero non esiste - ha chiarito la sindaca- ma stiamo rapidamente adattando i territori alle ripetute emergenze. Dobbiamo dare spazio alle acque, indirizzarle ove non arrecano danni all'uomo e alle aggregazioni sociali. E stiamo altrettanto rapidamente imparando a gestire allerta ed emergenze". Gli assetti istituzionali? "La nostra Unione funziona: riusciamo a garantire ai cittadini servizi che consentono non solo economie di scala e risparmio di risorse pubbliche, ma che risultano più qualitativi di quelli che potrebbe erogare un singolo Comune" ha detto Zannoni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Lugo Sindaca

La sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini, ha espresso la propria posizione riguardo alle fusioni con altri Comuni, sottolineando che nel futuro non vede questa possibilità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lugo Sindaca

Argomenti discussi: Salari minimi, associazioni contro istituzioni; Voltana in festa per i 100 anni di Enzo Marani, una vita per la comunità e la Parrocchia; Voltana festeggia Enzo Marani: 100 anni di storia, coraggio e comunità; Si salvò dalla fucilazione e dalla guerra: Enzo Marani celebra il traguardo dei 100 anni.

Il sindaco Monti a Lugo di Romagna per ricordare Olga Ginesi, uccisa dai nazistiHa accettato l’invito della sindaca di Lugo di Romagna, Elena Zannoni, il primo cittadino di Baveno, Alessandro Monti, che oggi, giovedì, è stato ospite dell’amministrazione comunale. Una cortesia ric ... ecorisveglio.it

Lugo: celebrata la Giornata delle vittime civili delle guerreUn gesto simbolico per dire no al massacro dei civili in tutte le guerre. Nella mattinata di sabato 31 gennaio, la sindaca di Lugo Elena Zannoni, insieme al vice sindaco Luigi Pezzi e agli assessori F ... ravenna24ore.it

Il sindaco di Sarsina Enrico Cangini a Salotto blu: "Nuove professionalità per collina e montagna" #Cesena - facebook.com facebook