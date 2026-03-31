Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non verrà più a Napoli domani

Il presidente della Repubblica non sarà presente domani a Napoli per la cerimonia commemorativa del 103° anniversario dell’Aeronautica militare. La sua assenza è dovuta alle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito la partecipazione all’evento previsto nella città campana. La decisione di annullare la visita è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di eventuali future partecipazioni.

Il presidente della Repubblica non parteciperà alla cerimonia a Napoli per il 103° anniversario dell’Aeronautica militare a causa del meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica a Napoli: si inaugura la Scuola Superiore della MagistraturaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nel Salone dei busti di Castel Capuano, a Napoli, dove si celebra l'inaugurazione dell'anno... Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica è a Napoli: si inaugura la Scuola Superiore della MagistraturaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nel Salone dei busti di Castel Capuano, a Napoli, dove si celebra l'inaugurazione dell'anno... Altri aggiornamenti su Presidente della Repubblica Temi più discussi: Il Presidente Sergio Mattarella a Salonicco, Cefalonia e Corfù; Colloquio telefonico del Presidente Meloni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Meloni chiama Mattarella e prende l’interim al turismo. Timori per la tenuta forzista; Ministro Locatelli: Presidente Mattarella firma Piano d'azione triennale sulla disabilità. Il presidente Mattarella ha nominato Andrea Ceccherini «Ufficiale della Repubblica»Andrea Ceccherini ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale della Repubblica italiana da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il conferimento, il più alto degli ordini della ... corriere.it Saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Nuoro per il centenario del Nobel a Grazia Deleddaa nome dell’intera Regione Sardegna Le do il benvenuto a Nuoro, nella mia città. Saluto il Sindaco, tutte le autorità civili, militari e religiose. Rivolgo un saluto particolare alle studentesse e ... regione.sardegna.it Il prossimo Parlamento eleggerà il successore di #Mattarella. Nella Seconda repubblica il #Pd è sempre riuscito a designare il presidente della Repubblica e non vuole perdere l’abitudine: ecco i quattro nomi su cui puntano i progressisti - facebook.com facebook Ringrazio il Presidente della Repubblica S. Mattarella @Quirinale di avermi ricevuta oggi per la presentazione delle mie Lettere Credenziali. ©Quirinale x.com