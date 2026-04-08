Nella seduta di oggi si è deciso di ascoltare il geometra Fiorenzo, come annunciato dal presidente della commissione. La giornata è iniziata con la lettura del verbale datato 24 febbraio 2020, che contiene le dichiarazioni rilasciate ai carabinieri di Siena dall’ex dipendente comunale Giovanna Ricci. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti di tali dichiarazioni o sull’eventuale motivo dell’audizione.

Tutto inizia con la lettura del verbale del 24 febbraio 2020, le dichiarazioni rese ai carabinieri di Siena da Giovanna Ricci, ex dipendente comunale. Il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, declina alcuni passaggi dell’epoca in cui si fa riferimento a "Fiorenzo, un geometra di Mantova", il quale le avrebbe detto che un certo Muto incontrava Rossi, veniva una volta al mese. Sollecitata sul cognome del geometra non ricorda però lo descrive "castano, un metro e 80 circa, viso molto regolare. Avrà avuto un cinquantina di anni nel 2017-2018". "Ci ha fornito un nominativo riscontrabile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il presidente della commissione Rossi: "Ascolteremo il geometra Fiorenzo"

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