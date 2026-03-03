Il presidente della commissione ha dichiarato che, nel rendiconto di metà mandato, è stata esclusa l’ipotesi del suicidio nel caso David Rossi. Secondo le risultanze, si prende atto che si tratta di un omicidio. La conclusione si basa sui dati raccolti durante l’indagine e sulla revisione delle evidenze disponibili. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla fine della relazione di metà percorso.

"Nel rendiconto di metà mandato è esclusa definitivamente l'ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che è stato un omicidio". Sono parole ferme quelle messe a verbale da Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis - costituitasi il 5 marzo 2024 - sulla morte dell'ex capo della comunicazione di David Rossi. Vinci ha presentato così il documento approvato oggi dalla stessa commissione all'unanimità dei partiti presenti. La relazione sarà presentata a Siena il 6 marzo, a 13 anni esatti dalla morte dell'ex capo comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso David Rossi, il presidente della commissione: "Preso atto che è omicidio"

Caso Mps, morte di David Rossi. La commissione: "La pista è quella dell'omicidio". Gli esiti della periziaGianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla...

Morte di David Rossi, il presidente della commissione d'inchiesta: "La procura ha riaperto indagini""Confermo, e siamo lieti di apprenderlo alla vigilia del 6 marzo, che la Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla morte di...

Caso David Rossi, la Commissione parlamentare: “Emergono elementi compatibili con l’omicidio”

Una raccolta di contenuti su Caso David Rossi

Temi più discussi: Morte David Rossi, nuova perizia: lesioni non riconducibili a caduta; Morte David Rossi, primi risultati della perizia su lesioni al volto: cosa è emerso; David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita male; David Rossi, l'ultima verità. Picchiato nel suo ufficio.

Morte David Rossi, l’ombra della ‘ndrangheta: indagano la Procura di Siena e tre DdaIl caso di David Rossi, manager di Mps, torna al centro dell’attenzione giudiziaria a oltre dieci anni dalla sua morte. Rossi, secondo le perizie dei Ris, del ... thesocialpost.it

La Procura di Siena riapre il caso David RossiSIENA. Nel corso della trasmissione Lo stato delle cose, il conduttore ha anticipato che la Procura del tribunale di Siena intende riaprire il caso David ... ilcittadinoonline.it

#MPS, la svolta nel caso di David Rossi. La Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta dopo le perizie della commissione parlamentare: il manager non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato aggredito da una o piu persone. - facebook.com facebook

#MPS, la svolta nel caso di David Rossi. La Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta dopo le perizie della commissione parlamentare: il manager non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato aggredito da una o piu persone. x.com