Morte di David Rossi il presidente della commissione d' inchiesta | La procura ha riaperto indagini

La procura ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di una banca, deceduto il 6 marzo 2013. Rossi era una figura chiave all’interno dell’istituto bancario e la sua scomparsa aveva suscitato molte domande. La commissione d’inchiesta presieduta da un rappresentante ha ora preso atto della decisione delle autorità di riesaminare il caso.

"Confermo, e siamo lieti di apprenderlo alla vigilia del 6 marzo, che la Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla morte di David Rossi e che lo abbia fatto sulla base delle risultanze emerse dal lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta che presiedo, domani delibereremo l'invio alla Procura delle perizie che ci hanno richiesto sulla caduta dell'ex manager di Mps e sulle sue ferite non compatibili con la caduta". Così Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di Rossi, ex capo comunicazione di banca Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morte di David Rossi, il presidente della commissione d'inchiesta: "La procura ha riaperto indagini" Morte David Rossi, presidente commissione inchiesta: “Minacce alla capo segreteria. Pista concreta”SIENA – Morte di David Rossi, 51 anni, capo comunicazione banca Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra dell’ufficio a... Leggi anche: Morte di David Rossi, minacce alla capo segreteria della commissione d’inchiesta: “Chi è stato sa cosa è successo nel 2013” Contenuti e approfondimenti su Morte di David Temi più discussi: David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita male; Morte David Rossi, nuova perizia: lesioni non riconducibili a caduta; Morte David Rossi, primi risultati della perizia su lesioni al volto: cosa è emerso; Mps, morte di David Rossi, la perizia del medico legale: Lesioni sul volto non riconducibili alla caduta, ma compatibili con una pressione del viso sulla finestra. Indagini sulla morte di David Rossi riaperte, l'annuncio di Massimo Giletti a 13 anni dal caso irrisoltoA 13 anni dalla morte di David Rossi la riapertura delle indagini, l'annuncio su Instagram di Massimo Giletti per Lo stato delle cose ... virgilio.it Riaperte 13 anni dopo le indagini sulla morte di David Rossi: l’annuncio di Massimo Giletti sui socialRiaperte le indagini su David Rossi, era il capo comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena che morì il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato ... fanpage.it "È stato ucciso". L'annuncio choc di Massimo Giletti sulla morte di David Rossi: indagini riaperte, tutte le novità (VIDEO) - facebook.com facebook Si parla di congedo paritario, svolta nelle indagini della morte di David Rossi e agromafieù x.com