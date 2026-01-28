Polo fieristico diciassette nuovi punti luce | investimento da 95mila euro

Nel polo fieristico di Ferrara sono stati annunciati diciassette nuovi punti luce. Verranno installati a quindici metri di distanza l’uno dall’altro, con un investimento complessivo di 95mila euro. L’obiettivo è migliorare l’illuminazione dell’area e rendere gli spazi più sicuri e visibili durante gli eventi. I lavori partirebbero a breve, e si prevede che saranno completati entro qualche settimana.

Il vicesindaco Balboni: "Nella nostra idea di città la sicurezza e l'accessibilità degli spazi pubblici sono al primo posto" Nel polo fieristico di Ferrara verranno installati diciassette nuovi punti luce che illumineranno a quindici metri di distanza, per un investimento di 95mila euro. L'intervento ha preso il via in questi giorni e il sistema di illuminazione attualmente presente interessa solo l'area di ingresso al complesso fieristico sul lato corto (con la viabilità di accesso da via della fiera) e la strada che corre parallela al fronte sud ovest del complesso stesso. Obiettivo del progetto, che prevede l'installazione di nuovi ed efficienti apparecchi illuminanti a led, è quello di migliorare la visibilità notturna e la sicurezza, nell'ottica della sostenibilità ambientale e del contenimento dei consumi energetici.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Polo Fieristico In arrivo 1.500 nuovi punti luce: investimento da 770mila euro Illuminazione pubblica, pronti 65mila euro per i nuovi punti luce Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Polo Fieristico Argomenti discussi: Nell'area del Polo fieristico di Ferrara un nuovo impianto di illuminazione pubblica per migliorare la visibilità notturna e contenere i consumi energetici; Fiera di Bergamo, cala il sipario su BAF e IFA 2026: sfiorate 18.000 presenze alle due manifestazioni.; Umbria Fiere, presentato il piano di rilancio del quartiere fieristico regionale; CEREA. AREA EXP, CAMBIO AL VERTICE: NICOLÒ FAZIONI NUOVO PRESIDENTE DE LA FABBRICA SRL. Polo fieristico di Ferrara: un investimento da 95mila euro per 17 nuovi punti luce che illuminano fino a 15 metri di distanzaL'intervento prevede l'installazione di 13 punti luce, in sostituzione dell'impianto attualmente ammalorato e non funzionante esistente - all'interno del Polo Fieristico - sul lato nord est, nonchè ... cronacacomune.it Expo, vetrina mondiale. Vannetti segna la rotta per il piano di sviluppo del polo fieristicoFiera tappa decisiva nel calendario annuale delle nostre iniziative ll presidente del Palaffari rilancia il patto di ferro con Ieg per l’evento clou e annuncia nuovi traguardi: Presto anche ... lanazione.it #UmbriaFiere: la sinistra ha messo in atto una rimozione del passato funzionale a riscrivere la storia, ma la verità è che senza la volontà politica e la progettualità della Giunta di Centrodestra, ora non ci sarebbe alcun piano di rilancio del polo fieristico da pres facebook "Reggio Calabria non ha oggi le condizioni per un polo fieristico generalista, turismo congressuale invece una vera opportunità", afferma l'ex assessore x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.