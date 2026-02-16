Puglia aerospaziale | Mesagne polo manutenzione turbine con investimento da 32 milioni Riqualificazione area ex Ferrero

Mesagne ha avviato un progetto da 32 milioni di euro per creare un centro di manutenzione turbine, sfruttando l’area ex Ferrero. La regione punta a rafforzare il settore aerospaziale, attirando aziende e professionisti del settore. La riqualificazione dell’area industriale mira a generare nuovi posti di lavoro e a rilanciare l’economia locale.

Mesagne, la Puglia scommette sull’aerospazio: 32 milioni di euro per un nuovo polo di manutenzione turbine. Mesagne, in provincia di Brindisi, diventerà la sede di un nuovo stabilimento di Aero Alliance, joint venture tra Baker Hughes e GE Vernova, con un investimento di 32 milioni di euro. La struttura, che sorgerà riqualificando un’area industriale precedentemente occupata da un deposito Ferrero, sarà specializzata nella manutenzione e riparazione di turbine aeronautiche e aeroderivative, creando nuove opportunità di lavoro per tecnici e ingegneri locali. Da deposito Ferrero a cuore pulsante dell’aerospazio: la riqualificazione dell’area industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Mesagne, un nuovo stabilimento per turbine aeronautiche nasce grazie a un investimento di 32 milioni di euro.

A Mesagne, Aero Alliance apre un nuovo sito nel distretto aerospaziale, portando un investimento di 32 milioni di euro.

