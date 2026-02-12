Meloni due giorni in Etiopia Piano Mattei come ‘ponte’ con l’Africa
Dopo due giorni in Etiopia, Giorgia Meloni torna in Italia con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Africa. La premier ha incontrato le autorità locali per fare il punto sul Piano Mattei, un progetto che mira a intensificare i rapporti tra i due continenti. Meloni ha sottolineato l’importanza di questa strategia, descrivendo l’Africa come una regione con cui l’Italia vuole collaborare di più.
Roma, 12 feb. (askanews) – Due giorni in Etiopia per fare il punto sul Piano Mattei e riaffermare il ruolo di ‘ponte’ che l’Italia ambisce ad avere tra i due continenti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà ad Addis Abeba per un doppio appuntamento: domani, a due anni dal primo summit che si tenne a Roma nel gennaio 2024, presiederà la seconda edizione del vertice Italia-Africa, il giorno seguente sarà ospite d’onore della riunione plenaria della 39ma sessione ordinaria dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana. Un’occasione per fare una sorta di tagliando del progetto che la presidente del Consiglio considera tra le priorità del suo mandato e che, dai 9 iniziali, ora coinvolge 14 ‘paesi focus’, con la prospettiva – si sottolinea – di un ulteriore allargamento nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Meloni Etiopia
Meloni: Andiamo avanti con il Piano Mattei. Lavoriamo su summit Italia-Africa in Etiopia – Il video
Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa.
Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: ‘tagliando’ del governo al Piano Mattei
Giorgia Meloni visita Addis Abeba il 13 e 14 febbraio.
Ultime notizie su Meloni Etiopia
Argomenti discussi: Svolta della Santa sede: via da quell’affresco il volto di Meloni; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Referendum, spiegazioni meno tecniche e più comprensibili: la campagna di Meloni per far capire la riforma; Rimosso l’affresco di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Il parroco: Venivano qui per quello.
Meloni due giorni in Etiopia, Piano Mattei come ‘ponte’ con l’AfricaRoma, 12 feb. (askanews) – Due giorni in Etiopia per fare il punto sul Piano Mattei e riaffermare il ruolo di ‘ponte’ che l’Italia ambisce ad avere tra i due continenti. La presidente del Consiglio, G ... askanews.it
I due giorni di Abu Mazen a Roma: L'Italia riconosca lo Stato palestinesePrima l'incontro con papa Leone XIV, poi con Sergio Mattarella e, infine, Giorgia Meloni. L'intervista esclusiva al TG1 e la visione della futura Palestina: Hamas deve essere disarmato Sono stati ... rainews.it
#Meloni due giorni in #Etiopia, Piano Mattei come ponte con l’Africa x.com
La mia intervista su ‘Avvenire’ di oggi https://antoniotajani.blog/news/tajani-il-piano-mattei-e-una-priorita-strategica-inaccettabili-atti-terroristici-in-nigeria-intervista-ad-avvenire/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.