Meloni due giorni in Etiopia Piano Mattei come ‘ponte’ con l’Africa

Dopo due giorni in Etiopia, Giorgia Meloni torna in Italia con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Africa. La premier ha incontrato le autorità locali per fare il punto sul Piano Mattei, un progetto che mira a intensificare i rapporti tra i due continenti. Meloni ha sottolineato l’importanza di questa strategia, descrivendo l’Africa come una regione con cui l’Italia vuole collaborare di più.

Roma, 12 feb. (askanews) – Due giorni in Etiopia per fare il punto sul Piano Mattei e riaffermare il ruolo di ‘ponte’ che l’Italia ambisce ad avere tra i due continenti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà ad Addis Abeba per un doppio appuntamento: domani, a due anni dal primo summit che si tenne a Roma nel gennaio 2024, presiederà la seconda edizione del vertice Italia-Africa, il giorno seguente sarà ospite d’onore della riunione plenaria della 39ma sessione ordinaria dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana. Un’occasione per fare una sorta di tagliando del progetto che la presidente del Consiglio considera tra le priorità del suo mandato e che, dai 9 iniziali, ora coinvolge 14 ‘paesi focus’, con la prospettiva – si sottolinea – di un ulteriore allargamento nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa.

Giorgia Meloni visita Addis Abeba il 13 e 14 febbraio.

