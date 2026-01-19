Il Comune di Grottaminarda riceve un finanziamento da 95mila euro per potenziare il sistema di videosorveglianza

Da avellinotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Grottaminarda ha ottenuto un finanziamento di 95.000 euro destinato al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. La proposta progettuale presentata mira a migliorare la sicurezza urbana attraverso l’implementazione di nuove telecamere e tecnologie di sorveglianza. Questa iniziativa rientra nel piano di sviluppo del territorio, contribuendo a garantire maggiore tutela e controllo per i cittadini e l’ambiente urbano.

La proposta progettuale del Comune di Grottaminarda per l'"Implementazione dell'impianto di videosorveglianza comunale" è stata ammessa al finanziamento per l'importo di 95.500 euro (IVA inclusa), interamente a valere su risorse dell'Asse 2 - Azione 2.1 del POC "Legalità", Decreto del Ministero.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Videosorveglianza, finanziamento di 43mila euro al Comune di Rocca San Giovanni

Videosorveglianza a Latina, il Comune: “Sistema in funzione e in fase di potenziamento”
Il Comune di Latina ha confermato che il sistema di videosorveglianza è attivo e in fase di potenziamento. L’amministrazione ha voluto chiarire le recenti notizie apparse sulla stampa, fornendo aggiornamenti ufficiali sulla situazione e sui miglioramenti in corso per garantire maggiore sicurezza nella città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grottaminarda, 95mila euro per rafforzare la videosorveglianza - La proposta progettuale del Comune di Grottaminarda per l'”Implementazione dell’impianto di videosorveglianza comunale” è stata ammessa al finanziamento per l’importo di 95. irpinianews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.