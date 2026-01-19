Il Comune di Grottaminarda riceve un finanziamento da 95mila euro per potenziare il sistema di videosorveglianza

Il Comune di Grottaminarda ha ottenuto un finanziamento di 95.000 euro destinato al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. La proposta progettuale presentata mira a migliorare la sicurezza urbana attraverso l’implementazione di nuove telecamere e tecnologie di sorveglianza. Questa iniziativa rientra nel piano di sviluppo del territorio, contribuendo a garantire maggiore tutela e controllo per i cittadini e l’ambiente urbano.

La proposta progettuale del Comune di Grottaminarda per l'"Implementazione dell'impianto di videosorveglianza comunale" è stata ammessa al finanziamento per l'importo di 95.500 euro (IVA inclusa), interamente a valere su risorse dell'Asse 2 - Azione 2.1 del POC "Legalità", Decreto del Ministero.

Il Comune di Latina ha confermato che il sistema di videosorveglianza è attivo e in fase di potenziamento. L'amministrazione ha voluto chiarire le recenti notizie apparse sulla stampa, fornendo aggiornamenti ufficiali sulla situazione e sui miglioramenti in corso per garantire maggiore sicurezza nella città.

