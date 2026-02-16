Monza | il leone torna a ruggire entro il 2026 famiglie dei vandali pagheranno il restauro

A Monza, il leone di pietra, simbolo storico della città, tornerà a risplendere entro il 2026, dopo che alcune famiglie coinvolte nei danni di Capodanno dovranno coprire i costi di restauro. Il monumento, molto amato dai cittadini, è stato danneggiato durante i festeggiamenti di inizio anno, e ora le autorità hanno deciso che chi ha causato i danni dovrà contribuire alle spese di riparazione. Il restauro richiederà alcuni anni, e il Comune ha già avviato le pratiche per avviare i lavori di recupero.

Monza riabbraccerà il suo leone entro l'anno: chi pagherà per il gesto vandalico di Capodanno?. Il leone di Monza, simbolo della città, tornerà a "ruggire" entro la fine del 2026, dopo il grave atto vandalico che lo ha colpito nella notte di Capodanno. Quattro ragazzi minorenni sono stati individuati e denunciati per aver danneggiato la statua facendo esplodere un petardo all'interno della bocca dell'animale. Le spese per il restauro saranno addebitate alle loro famiglie. Un Capodanno segnato dall'inciviltà. La notte di Capodanno ha portato con sé un gesto di inciviltà che ha scosso la comunità monzese. Monza, danneggiarono il Ponte dei Leoni: identificati 4 ragazzi minorenni. I genitori pagheranno il conto A Monza, quattro minorenni sono stati identificati per aver danneggiato il Ponte dei Leoni, dopo aver fatto saltare un petardo nella bocca di uno dei leoni.