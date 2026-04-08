Il pentito che girava intorno alla politica

Gioacchino Amico, un ex collaboratore di giustizia, ha dichiarato di aver iniziato a provare pentimento dopo alcuni mesi trascorsi nel carcere di Pagliarelli a Palermo. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di un’indagine in corso, che coinvolge vari soggetti e attività legate al mondo politico. Amico ha scelto di collaborare con le autorità, fornendo dettagli sulla sua precedente attività e sui rapporti con esponenti pubblici.

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