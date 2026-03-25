Sabato 28, tra le 10 e le 12, nella Sala della Musica di Ferrara si terrà un evento che combina lettura e meditazione sul tema dell'acqua. L'iniziativa prevede una performance che utilizza un linguaggio alternativo per la comunicazione politica, con un focus sulla relazione tra natura e società. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente che invita alla riflessione.

Sabato 28, dalle 10 alle 12, presso la Sala della Musica di Ferrara, si svolgerà una lettura a tema acqua e meditazione. Un modo per prendersi cura di sé e dell’altro da sé. Questa iniziativa è promossa dal Forum Ferrara Partecipata all’interno della campagna ‘acqua bene comune’, in occasione della scadenza della concessione del servizio idrico a Hera e Cadf in tutta la provincia di Ferrara, per chiedere la ripubblicizzazione del servizio. Sarà un esperimento di comunicazione politica con un linguaggio alternativo. Nel percorso dello yoga la meditazione si chiama dhyana: è il settimo degli otto passaggi detti anga che conducono al samadhi, una sorta di estasi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'Meditazione intorno all'acqua': esperimento di comunicazione politica con un linguaggio alternativo

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