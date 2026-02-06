Borrelli guardi come mi hanno rubato lo scooter Era legato con due catene

Malviventi sono entrati di corsa in un parco di Barra, hanno visto lo scooter legato con due catene e in pochi secondi se lo sono portato via. I residenti sono rimasti sbalorditi: i ladri sono arrivati con un furgoncino, hanno forzato le catene e sono scappati in fretta. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi passeggiava nel parco, senza che nessuno potesse fare nulla.

Malviventi in azione in un parco di Barra. Giunti con un furgoncino nell'area privata sono riusciti a portare via in brevissimo tempo uno scooter.A denunciare l'accaduto è il proprietario del mezzo a due ruote che ha inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli di Avs il video: "Signor Borrelli.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Barra Parco “Mi hanno rubato il camper, dentro c'era la mia gatta Martufella”. L'appello dell'artista Lorenzo Marte Lorenzo Marchetti, artista di strada, ha appena denunciato il furto del suo camper. Pistola contro un ragazzo davanti al Burger King, poi la rapina al negozio poké con lo scooter appena rubato Un episodio di violenza ecrimine si è verificato ad Ostia e Fiumino, coinvolgendo una rapina con arma da fuoco e un furto di scooter. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Francesco Emilio Borrelli. . Napoli, Business sulla pelle dei piccoli pazienti: il blitz di Borrelli ai garage del Santobono. Auto sulle strisce blu con permessi disabili sospetti e suolo pubblico usato come deposito privato: "Sistema criminale che specula sulle emer facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.