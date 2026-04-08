Tra le dinamiche più complesse della scena internazionale, il ruolo di mediatore tra Iran e Stati Uniti si è concentrato su un paese che, grazie a rapporti storici e a una posizione strategica, è diventato un punto di riferimento. In parallelo, si può notare come l’Egitto abbia svolto una funzione analoga nel conflitto a Gaza, rappresentando un esempio di interlocutore considerato credibile in situazioni di tensione. Questi esempi mostrano come alcuni paesi siano riconosciuti come mediatori più affidabili rispetto ad altri, anche in contesti molto delicati.

Roma, 8 aprile 2026 – Fra i tanti insegnamenti di questa crisi internazionale senza precedenti c’è il fatto che ci sono mediatori credibili e mediatori che, pur con tutta la buona volontà, non possono arrivare a quel livello. E la prima caratteristica che deve avere un mediatore credibile è di essere un interlocutore stabile per tutti. La seconda, paradossalmente, è vivere quella crisi sulla propria pelle. Iran, le reazioni in Usa alla tregua: sollevati, ma non basta Nel Mediterraneo questo ruolo viene ricoperto, ormai da decenni, dall’ Egitto. Tanto che proprio Il Cairo si è assunto il non facile compito di mediare durante la crisi umanitaria a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché il Pakistan è il mediatore perfetto fra Iran e Usa? Le analogie col ruolo dell’Egitto per Gaza

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