L'ex del GF Massimiliano Varrese rompe il silenzio su Alfonso Signorini | Mi disse una frase che mi ha segnato

Massimiliano Varrese, ex concorrente del Grande Fratello, rivela un episodio inedito con Alfonso Signorini durante il reality. L’attore romano ricorda una frase pronunciata dal conduttore che lo ha colpito profondamente:

L'attore romano torna a parlare della sua discussa esperienza al Grande Fratello e svela un retroscena inedito su un incontro con il conduttore nella Casa: "Mi disse che avevo occhi inquietanti proprio a Natale".

GF Albania, Luzzi menziona Varrese: 'Massimiliano ha fatto pressione su me e Heidi' - All'interno del GF Albania, Heidi Baci ha più volte parlato della sua breve esperienza al reality show condotto da Alfonso Signorini. it.blastingnews.com

GF, il fratello di Greta Rossetti inveisce contro la macchina di Varrese nel post-puntata - puntata del Grande Fratello Massimiliano Varrese e Josh Rossetti (fratello di Greta Rossetti) hanno rischiato di essere coinvolti in una rissa. it.blastingnews.com

No, non ci siamo più sentiti dalla finale… però devo dire che mi manca un po’. ” Massimiliano Varrese, ex protagonista molto discusso del Grande Fratello, è tornato a interagire con i suoi fan su Instagram, lasciandosi andare a risposte piuttosto dirette riguardo facebook

