Nella Città della Salute di Torino è stato installato un robot farmacista dal valore di circa 500.000 euro. Il dispositivo automatizza le operazioni di preparazione dei medicinali, con l’obiettivo di ridurre gli errori e i rischi per gli operatori sanitari. Inoltre, il robot aiuta a prevenire contaminazioni e permette di monitorare con precisione tutte le attività svolte durante le procedure farmacologiche.

Un robot farmacista da mezzo milione di euro, in grado di ridurre i rischi di errore umano nelle varie fasi della preparazione dei medicinali, ma anche i pericoli per gli operatori, contrastando il rischio di contaminazione e assicurando la tracciabilità delle attività svolte. Sono solo alcune delle novità dell’innovativo sistema robotico della Farmacia ospedaliera della Città della Salute e della Scienza di Torin o, parte dell’Hub Oncologico. Un polo da circa 2 milioni di euro, realizzato grazie anche al co-finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo con un contributo pari a 1.067.744 euro. All’interno dei laboratori di produzione vengono preparate terapie onco-ematologiche in forma e dose personalizzata: circa 300 allestimenti giornalieri destinati a pazienti adulti e pediatrici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il nuovo robot farmacista della Città della Salute di Torino

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