Nuovo commissario straordinario per la Città della Salute Domenico Rossi | I novaresi meritano chiarezza

La nomina di Domenico Rossi come nuovo commissario straordinario per la Città della Salute di Novara ha suscitato reazioni nella città. Rossi, consigliere regionale e segretario del Pd del Piemonte, chiede trasparenza sulla decisione. “I novaresi meritano chiarezza”, ha detto, commentando la scelta fatta dal Consiglio dei ministri su richiesta. La questione ora divide l’opinione pubblica e i politici locali, mentre si attende una risposta più dettagliata sulla nomina.

Per il segretario del Pd del Piemonte e consigliere regionale, "non vorremmo ci fossero dei problemi nuovi sull'approvazione del progetto e quindi sull’inizio dei lavori" "Auguro buon lavoro al commissario Corsini - ha commentato Rossi - auspicando possa accelerare tutto l'iter relativo alla realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara. Stupisce, però, questa nomina, mai discussa, mai annunciata e mani nemmeno paventata per la Città della salute di Novara né in aula né in commissione durante le varie discussioni sull’edilizia sanitaria piemontese. Il nuovo ospedale di Novara è sempre stato presentato come un'opera che stava procedendo senza problemi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Città della Salute

A Novara arriva il nuovo commissario straordinario per la Città della salute, Marco Corsini.

Arriva il commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno d’Adda.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Città della Salute

Argomenti discussi: Nuovo Ponte di Paderno, nominato il commissario straordinario; Autostrada della Valtrompia, nuovo commissario straordinario; Ricostruzione post alluvione: il commissario straordinario Curcio spiega la nuova ordinanza; Città della Salute, arriva il commissario straordinario: Riduciamo i tempi per costruire il nuovo ospedale.

Nuovo commissario straordinario per la Città della Salute, Domenico Rossi: I novaresi meritano chiarezzaPer il segretario del Pd del Piemonte e consigliere regionale, non vorremmo ci fossero dei problemi nuovi sull'approvazione del progetto e quindi sull’inizio dei lavori ... novaratoday.it

Il 14 febbraio si insedia a Ischia il nuovo commissario FeolaSabato 14 febbraio, alle ore 11, presso gli uffici della Struttura Commissariale a Ischia Porto, il nuovo Commissario Straordinario di Governo per la Ricostruzi ... ilgolfo24.it

Il tema era stato al centro del dibattito in Regione a dicembre durante l'approvazione del Piano socio sanitario Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità Domenico Rossi Daniela Cameroni @gianluca godio Gaetano Nastri @fratelli d'italia piem facebook