Città della Salute arriva il commissario straordinario | Riduciamo i tempi per costruire il nuovo ospedale

A Novara arriva il nuovo commissario straordinario per la Città della salute, Marco Corsini. Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la sua nomina, che segue l’esperienza già maturata a Torino con il Parco della salute. Corsini ha promesso di ridurre i tempi per la costruzione del nuovo ospedale, un progetto che da anni aspetta di diventare realtà. Ora in città si aspetta che la sua gestione porti risultati concreti e veloci.

Arriva anche a Novara il commissario straordinario per la realizzazione della Città della salute.Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto di nomina di Marco Corsini, già commissario straordinario per il Parco della salute di Torino, raccogliendo la richiesta fatta dalla Regione Piemonte.

