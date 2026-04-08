Il noleggio sfiora il 34% di quota nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, il settore automotive italiano ha visto il noleggio rappresentare quasi il 34% delle immatricolazioni totali. Questa quota evidenzia la crescente diffusione di questa modalità tra gli acquirenti di veicoli, confermando il ruolo importante che il noleggio ha nel mercato locale. I dati pubblicati mostrano come questa forma di acquisto continui a guadagnare terreno rispetto alle vendite tradizionali.

(Adnkronos) – Il noleggio si conferma uno dei principali motori del mercato automotive italiano, arrivando a sfiorare il 34% delle immatricolazioni complessive nel primo trimestre 2026. È quanto emerge dall’analisi condotta da ANIASA e Dataforce, che evidenzia un comparto in crescita del 10%, superiore al +8,2% registrato dall’intero mercato nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno il settore del noleggio veicoli, tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, ha totalizzato 179.017 immatricolazioni, con un incremento di oltre 16.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare la crescita sono soprattutto le autovetture (+12,3%), mentre il comparto dei veicoli commerciali leggeri segna una flessione (-11,3%). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Noleggio auto sfiora il 34% del mercato, cresce il breve termineIl noleggio veicoli consolida il proprio ruolo trainante nel mercato automobilistico italiano e nel primo trimestre del 2026 sfiora il 34% delle immatricolazioni nazionali. (ANSA) ... ansa.it

Il noleggio sfiora il 34% di quota nelle immatricolazioni nazionali del primo trimestre 2026L’analisi condotta da ANIASA e Dataforce registra nel 2026 un trend di crescita positivo per le immatricolazioni a noleggio: +10%, a fronte di un mercato che, nel suo complesso, sale leggermente meno ... ansa.it

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