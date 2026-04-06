Nel primo trimestre del 2026 i prezzi delle case in Lombardia sono aumentati dello 0,7%, secondo i dati dell’Ufficio Studi di idealista. Il valore medio delle abitazioni si attesta intorno ai 2.000 euro al metro quadro. Questo incremento si aggiunge ai rialzi registrati nei trimestri precedenti, contribuendo a un andamento positivo nel settore immobiliare regionale.

Il mercato immobiliare lombardo continua a crescere anche nel primo trimestre del 2026, confermando un trend positivo che si protrae ormai da tempo. Secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi di idealista, i prezzi delle abitazioni nella regione segnano un aumento dello 0,7%, portando il valore medio a 2.380 euro al metro quadro. Un livello che resta superiore alla media nazionale, pari a 1.891 euro al metro quadrato. A livello provinciale il quadro è quasi interamente positivo. L’aumento più marcato si registra a Lodi, con un +4,3%, seguita da Sondrio (+4%), Como (+2,5%), Monza-Brianza (+2,3%), Cremona (+2,2%) e Brescia (+2%). Crescite più contenute si osservano a Lecco (+1,8%), Varese (+1,2%), Milano (+1,1%), Pavia (+0,9%) e Bergamo (+0,8%). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lombardia, ancora rialzi per il mattone: prezzi delle case +0,7% nel primo trimestre 2026

Quanto aumenteranno i prezzi delle case a Monza nel 2026: ecco le zone dove si possono ancora fare affariLa città a fine anno ha raggiunto il suo massimo storico per costo delle case al metro quadro.

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Lombardia, i prezzi delle case ancora in crescita. Como città più cara dopo MilanoSecondo i dati del portale Idealista, sul Lario il prezzo medio è di 2.348 euro al metro quadro (nel capoluogo 2.956 euro). A Cremona l’aumento più alto del trimestre: + 6,9% ... laprovinciadicomo.it