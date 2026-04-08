Il Museo in movimento | a Rutigliano un nuovo percorso di valorizzazione dell’archeologia tra tutela conoscenza e comunità

A Rutigliano, il Museo Civico Archeologico “Grazia e Pietro Di Donna” si apre a un nuovo percorso di valorizzazione, puntando sulla tutela del patrimonio archeologico e sulla promozione della conoscenza. L’amministrazione comunale ha annunciato un progetto che coinvolge la comunità, rafforzando il ruolo del museo come spazio aperto e dinamico. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile e coinvolgente il patrimonio storico della zona.

Rutigliano continua a investire con decisione nella valorizzazione del proprio patrimonio archeologico, rafforzando il ruolo del Museo Civico Archeologico “Grazia e Pietro Di Donna” come luogo vivo, aperto e generativo di conoscenza.In questo solco si inserisce l’incontro “Il Museo in Movimento –. 🔗 Leggi su Baritoday.it "Tutela e valorizzazione di botteghe storiche e del commercio dell'Umbria". Il via libera in RegioneOggi, mercoledì 25 febbraio, la Seconda commissione presieduta da Letizia Michelini ha dato luce verde a una Proposta di risoluzione condivisa e... Leggi anche: Il museo civico di Caltavuturo tra identità culturale e valorizzazione del territorio Argomenti più discussi: Bambini pisellini e pasticcini curiosi; Il gesto possibile; Il mistero del Museo dell’Opera: È chiuso da un anno e mezzo. Che fine ha fatto il progetto?; 5 grandi mostre da non perdere nel mese di aprile a Milano. A Oliveto Citra inaugurato il museo delle terre in movimento MutevoleUn edificio in disuso è stato recuperato e trasformato, in poco più di due anni, in Mutevole, il Museo delle Terre in Movimento, appena inaugurato ad Oliveto Citra. Moderne installazioni raccontano ... rainews.it Dall’11 aprile il Museo della fotografia Sestini ospita una mostra dedicata al poliedrico artista brembano: più di 140 scatti in bianco e nero di ritratti che raccontano il cambiamento di una valle negli anni della Belle Époque - facebook.com facebook Gino Severini (7 April 1883 – 26 February 1966) was an Italian painter 1919,Bohémien Jouant de L'Accordéon (The Accordion Player)1919,Museo del Novecento,Milan x.com