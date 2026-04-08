Il Museo in movimento | a Rutigliano un nuovo percorso di valorizzazione dell’archeologia tra tutela conoscenza e comunità

Da baritoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rutigliano, il Museo Civico Archeologico “Grazia e Pietro Di Donna” si apre a un nuovo percorso di valorizzazione, puntando sulla tutela del patrimonio archeologico e sulla promozione della conoscenza. L’amministrazione comunale ha annunciato un progetto che coinvolge la comunità, rafforzando il ruolo del museo come spazio aperto e dinamico. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile e coinvolgente il patrimonio storico della zona.

Rutigliano continua a investire con decisione nella valorizzazione del proprio patrimonio archeologico, rafforzando il ruolo del Museo Civico Archeologico “Grazia e Pietro Di Donna” come luogo vivo, aperto e generativo di conoscenza.In questo solco si inserisce l’incontro “Il Museo in Movimento –. 🔗 Leggi su Baritoday.it

"Tutela e valorizzazione di botteghe storiche e del commercio dell'Umbria". Il via libera in RegioneOggi, mercoledì 25 febbraio, la Seconda commissione presieduta da Letizia Michelini ha dato luce verde a una Proposta di risoluzione condivisa e...

Leggi anche: Il museo civico di Caltavuturo tra identità culturale e valorizzazione del territorio

Argomenti più discussi: Bambini pisellini e pasticcini curiosi; Il gesto possibile; Il mistero del Museo dell’Opera: È chiuso da un anno e mezzo. Che fine ha fatto il progetto?; 5 grandi mostre da non perdere nel mese di aprile a Milano.

A Oliveto Citra inaugurato il museo delle terre in movimento MutevoleUn edificio in disuso è stato recuperato e trasformato, in poco più di due anni, in Mutevole, il Museo delle Terre in Movimento, appena inaugurato ad Oliveto Citra. Moderne installazioni raccontano ... rainews.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.