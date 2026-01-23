Il museo civico di Caltavuturo tra identità culturale e valorizzazione del territorio

Il Museo Civico “Don G. Guarnieri” di Caltavuturo svolge un ruolo importante nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e archeologico delle Madonie. Attraverso le sue esposizioni, il museo favorisce la conoscenza delle radici locali e promuove l’identità del territorio, contribuendo alla tutela e alla diffusione della cultura regionale. Un punto di riferimento per chi desidera approfondire la storia e le tradizioni di Caltavuturo e delle zone limitrofe.

Il Museo Civico "Don G. Guarnieri" di Caltavuturo si conferma un presidio fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio storico, archeologico e culturale delle Madonie. Inaugurato nel 2007 e ospitato nell'ex Convento di San Francesco, il museo è dedicato a don Giuseppe Guarnieri.

