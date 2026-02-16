Marketing europeo 2026 punta su streaming e intelligenza artificiale
Nel 2026, il settore del marketing europeo si concentra su streaming di alta qualità e intelligenza artificiale generativa, spinto dalla crescente richiesta di contenuti personalizzati. Questa tendenza nasce dall'aumento delle piattaforme di streaming che competono per catturare l'attenzione degli utenti. Le aziende investono di più in tecnologie innovative per fidelizzare i clienti e migliorare la misurazione delle campagne pubblicitarie.
Paolo Amato: “Sull’intelligenza artificiale serve più consapevolezza, AgID punta su sistemi sicuri”
La discussione sull’intelligenza artificiale torna a tener banco, questa volta con l’intervento di Paolo Amato.
Singapore punta sull’intelligenza artificiale: nella Finanziaria 2026 oltre un miliardo per l’innovazione
Singapore ha deciso di investire oltre un miliardo di dollari nella tecnologia dell’intelligenza artificiale per la Finanziaria 2026, puntando a rafforzare il settore fintech e migliorare i servizi pubblici.
